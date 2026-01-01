Меню
Алая буква
Награды и номинации фильма Алая буква
Награды и номинации фильма Алая буква 1995
Золотая малина 1996
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худший фильм
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Most Desirable Female
Номинант
