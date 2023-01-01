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Скафандр и бабочка Скафандр и бабочка
Киноафиша Фильмы Скафандр и бабочка Скафандр и бабочка, 2007: актеры и роли
Scaphandre et le papillon, Le Скафандр и бабочка 2007 / Франция / США
7.7 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Скафандр и бабочка, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джулиан Шнабель Джулиан Шнабель Julian Schnabel
В ролях
Матье Амальрик Матье Амальрик Mathieu Amalric Эмманюэль Сенье Эмманюэль Сенье Emmanuelle Seigner Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Хиам Аббасс Хиам Аббасс Hiam Abbass Мари-Жозе Кроз Мари-Жозе Кроз Marie-Josée Croze Тео Сампайо Théo Sampaio Фьорелла Кампанелла Fiorella Campanella Нильс Ареструп Нильс Ареструп Niels Arestrup Жан-Пьер Кассель Жан-Пьер Кассель Jean-Pierre Cassel Исаак Де Банколе Исаак Де Банколе Isaach de Bankolé Марина Хандз Marina Hands Агата де ла Фонтэйн Agathe de La Fontaine Зинедин Суалем Zinedine Soualem Жерар Уоткинс Gérard Watkins Патрик Шене Патрик Шене Patrick Chesnais Анн Косиньи Анн Косиньи Anne Consigny Эмма де Кон Emma de Caunes
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