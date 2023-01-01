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Скафандр и бабочка
Скафандр и бабочка, 2007: актеры и роли
Scaphandre et le papillon, Le
Скафандр и бабочка
2007 / Франция / США
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7.7
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46
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Скафандр и бабочка, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джулиан Шнабель
Julian Schnabel
В ролях
Матье Амальрик
Mathieu Amalric
Эмманюэль Сенье
Emmanuelle Seigner
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Хиам Аббасс
Hiam Abbass
Мари-Жозе Кроз
Marie-Josée Croze
Тео Сампайо
Théo Sampaio
Фьорелла Кампанелла
Fiorella Campanella
Нильс Ареструп
Niels Arestrup
Жан-Пьер Кассель
Jean-Pierre Cassel
Исаак Де Банколе
Isaach de Bankolé
Марина Хандз
Marina Hands
Агата де ла Фонтэйн
Agathe de La Fontaine
Зинедин Суалем
Zinedine Soualem
Жерар Уоткинс
Gérard Watkins
Патрик Шене
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Анн Косиньи
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