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Дети природы
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Börn náttúrunnar / Children of Nature
Дети природы
1991 / Германия / Исландия / Норвегия
6.4
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13
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Рейтинг IMDb: 7.3
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