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Путь в Иерусалим
Patuvane kam Yerusalim
Путь в Иерусалим, 2003
2003 / Болгария / Германия
6.1
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Жанр:
драма
военный
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О фильме
Два ребенка - брат и сестра, немецкие евреи, в сопровождении своего пожилого дяди, спасаясь от фашистов, бегут в Палестину. Им нужно добраться до Стамбула и сесть там на корабль. Внезапная смерть дяди становится для беспомощных детей катастрофой...
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6.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность
1 час 52 минуты
Год выпуска
2003
Премьера в мире
1 января 2003
Режиссер
Иван Ничев
В ролях
Елена Петрова
Александр Морфов
Татьяна Лолова
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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