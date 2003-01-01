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Путь в Иерусалим
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Patuvane kam Yerusalim

Путь в Иерусалим, 2003

2003 / Болгария / Германия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме
Два ребенка - брат и сестра, немецкие евреи, в сопровождении своего пожилого дяди, спасаясь от фашистов, бегут в Палестину. Им нужно добраться до Стамбула и сесть там на корабль. Внезапная смерть дяди становится для беспомощных детей катастрофой...
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 1 января 2003
Режиссер
Иван Ничев
В ролях
Елена Петрова
Александр Морфов
Татьяна Лолова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Путь в Иерусалим 1 постер
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