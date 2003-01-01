Путь в Иерусалим, 2003

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о выходе в прокат О фильме Два ребенка - брат и сестра, немецкие евреи, в сопровождении своего пожилого дяди, спасаясь от фашистов, бегут в Палестину. Им нужно добраться до Стамбула и сесть там на корабль. Внезапная смерть дяди становится для беспомощных детей катастрофой... Развернуть 6.1 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 1 час 52 минуты Год выпуска 2003 Премьера в мире 1 января 2003 Режиссер Иван Ничев В ролях Елена Петрова Александр Морфов Татьяна Лолова Все актеры и съемочная группа 1 постер

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