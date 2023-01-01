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Дети из воска
Дети из воска, 2005: актеры и роли
Children of Wax
Дети из воска
2005 / Болгария
5.0
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 3.7
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Дети из воска, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Иван Ничев
Ivan Nitchev
В ролях
Арманд Ассанте
Armand Assante
Удо Кир
Udo Kier
Дэниэл Бернхард
Daniel Bernhardt
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