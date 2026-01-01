Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Награды и номинации фильма Если… 1968
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Цитаты
Места съёмок
Каннский кинофестиваль 1969
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Золотой глобус 1970
Best English-Language Foreign Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Best Direction
Номинант
Best Screenplay
Номинант
В прокате
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Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
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Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
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Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
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Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
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Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Ограбить Лондон
Отзывы
2025, Великобритания, боевик, криминал, драма
Старый орел
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Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
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