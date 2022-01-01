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Люсия и секс
Люсия и секс, 2001: актеры и роли
Lucia y el sexo
Люсия и секс
2001 / Франция / Испания
5.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Люсия и секс, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хулио Медем
Julio Medem
В ролях
Паз Вега
Paz Vega
Тристан Уллоа
Найва Нимри
Najwa Nimri
Даниэль Фрейре
Daniel Freire
Элена Анайа
Хавьер Камара
Javier Cámara
Сильвия Льянос
Silvia Llanos
Дайана Суарес
Diana Suárez
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