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99 франков 99 франков
Киноафиша Фильмы 99 франков Отзывы о фильме «99 франков»
99 Francs 99 франков 2007 / Франция
7.5 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «99 франков»

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Наша рецензия

По правде сказать, фильм с красноречивым ценообразовательным названием «99 франков» изумляет, причем изумляет в основном не «картинкой», которая у Яна Кунена, режиссера мозгодробительного «Добермана» и психотропного «Блуберри», как всегда выверена до миллиметра и прогрессивна до последнего предсмертного крика моды. «99 франков» – экранизация бестселлера Фредерика Бегбедера – удивительны прежде всего своей идеологией, коя…

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Маша-0908 2 апреля 2015, 12:51
Не надо сравнивать этот отличнейший фильм со скучнятиной "Здесь курят". Я единственная в зале кто не спал во время его просмотра, тк. тогда еще недавно села за руль, и боялась, если усну, не смогу вести машину. Все остальные 3 человека в зале храпели.



99 франков похож на Бойцовский клуб и по стилю и по пафосу произведения. Реакция такая. Рядом со мной уселась веселая компания, которая просто пришла в кино языками часать, парни и девченки. Я от них пересела, чтобы их болтовня мне не мешала. Так вот к середине фильма они затнулись, потом у них отвисли челюсти, к концу фильма в зале стали раздаваться аплодисметны. Это необычный, хороший фильм, который интересно смотреть. Если кто не любит французское кино, скажу, что ничего французского в нем совершенно нет. Как будто американский фильм смотришь. советую всем сходить.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Маша-09082 2 апреля 2015, 12:51
Бойцовский клуб мне напомнило вот что: и там и там, мир показан через главного героя. Молодого парня чуть за тридцать. Он - герой нашего времени. Умный, неординарный. Он достигает успеха в этой жизни. У него есть все за что все борятся, за что всех заставляет бороться общество потребления. У него высокооплачиваемая работа, суперодежда, перспективы, но он стремится все это разрушить, тк. понимает бессмысленность всего этого. Отношения он тоже разрушает, тк. инфантилен и не готов к ним. И вот в финале фильма, когда уже все что можно разрушено, опять появляется она, с которой он когда-то плохо поступил. И единственное чем можно спастись в этом хаосе, это любовь. И в Бойцовском клубе в финале он держит ее за руку, а в 99 франков обнимает ее и их дочь. Ну вот как-то так...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
I3000 2 апреля 2015, 12:51
Фильм лучший! Жаль в кино не посмотрел....10 из 10 точно!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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