По правде сказать, фильм с красноречивым ценообразовательным названием «99 франков» изумляет, причем изумляет в основном не «картинкой», которая у Яна Кунена, режиссера мозгодробительного «Добермана» и психотропного «Блуберри», как всегда выверена до миллиметра и прогрессивна до последнего предсмертного крика моды. «99 франков» – экранизация бестселлера Фредерика Бегбедера – удивительны прежде всего своей идеологией, коя…
99 франков похож на Бойцовский клуб и по стилю и по пафосу произведения. Реакция такая. Рядом со мной уселась веселая компания, которая просто пришла в кино языками часать, парни и девченки. Я от них пересела, чтобы их болтовня мне не мешала. Так вот к середине фильма они затнулись, потом у них отвисли челюсти, к концу фильма в зале стали раздаваться аплодисметны. Это необычный, хороший фильм, который интересно смотреть. Если кто не любит французское кино, скажу, что ничего французского в нем совершенно нет. Как будто американский фильм смотришь. советую всем сходить.
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