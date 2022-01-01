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Метрополис Метрополис
Киноафиша Фильмы Метрополис Метрополис, 1927: актеры и роли
Metropolis Метрополис 1927 / Германия
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Метрополис, 1927: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фриц Ланг Fritz Lang
В ролях
Бригитта Хельм Brigitte Helm Рудольф Кляйн-Рогге Альфред Абель Альфред Абель Alfred Abel Густав Фрелих
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
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