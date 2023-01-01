Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "МУЛЬТ в кино. Выпуск №163" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Девять дней одного года Девять дней одного года
Киноафиша Фильмы Девять дней одного года Кадры из фильма «Девять дней одного года»
Nine Days of One Year Девять дней одного года 1961 / СССР
Смотреть онлайн
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
Билеты от 350 ₽
Билеты от 350 ₽ Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном
Билеты

Кадры из фильма «Девять дней одного года»

Вся информация о фильме
Девять дней одного года (1961) - фото 1 Девять дней одного года (1961) - фото 2 Девять дней одного года (1961) - фото 3
Девять дней одного года (1961) - фото 4 Девять дней одного года (1961) - фото 5 Девять дней одного года (1961) - фото 6 Девять дней одного года (1961) - фото 7 Девять дней одного года (1961) - фото 8
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
Тёща
Тёща
2023, Россия, комедия
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Немая ярость
Немая ярость
2023, США, боевик
Хоккейные папы
Хоккейные папы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Проклятие дудочника
Проклятие дудочника
2023, США, ужасы
Наполеон
Наполеон
2023, США, боевик, биография, драма
Паранормальные явления. Другое измерение
Паранормальные явления. Другое измерение
2023, Тайвань, ужасы, детектив, триллер
Королевство зверей
Королевство зверей
2023, Франция, приключения, драма, фантастика
Related video
В России мало кто видел: этот отечественный фильм произвел фурор за границей, а особенно в Китае
Стал известным актером, от матери отказался: как выглядит сын Фатеевой и Басова (фото)
«Слово пацана» официально запретили смотреть этим россиянам: проверьте, есть ли вы в списке
Одно лицо с Пугачевой: на новом фото Алентова сама на себя не похожа
Русская Барби: Асмус показала редкое фото матери, от которой публично открестилась
Очень странное: это лакомство заменяло советским детям западные конфеты
Не чета голубоглазому Кореневу: на этого Ихтиандра без слез не взглянешь (фото)
Это был бы шедевр: роль Шурочки в «Гусарской балладе» хотела сыграть другая актриса
Будете смеяться: салат «Селедка под шубой» назвали так по неочевидной причине
Навка ждет ребенка? Лорак спровоцировала слухи о беременности фигуристки (фото)
Любовником Кустинской был супруг Фатеевой: о таком муже в СССР мечтали все
Выгнали уже из трех школ: вся страна сочувствует Пьехе из-за проблемного сына
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше