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Девять дней одного года Девять дней одного года
Киноафиша Фильмы Девять дней одного года Девять дней одного года, 1961: актеры и роли
Nine Days of One Year Девять дней одного года 1961 / СССР
8.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Девять дней одного года, 1961: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Ромм Михаил Ромм
В ролях
Алексей Баталов Алексей Баталов Aleksey Batalov Иннокентий Смоктуновский Иннокентий Смоктуновский Татьяна Лаврова Николай Плотников Евгений Евстигнеев Евгений Евстигнеев Yevgeniy Yevstigneyev
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