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Девять дней одного года
Девять дней одного года, 1961: актеры и роли
Nine Days of One Year
Девять дней одного года
1961 / СССР
8.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Девять дней одного года, 1961: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Ромм
В ролях
Алексей Баталов
Aleksey Batalov
Иннокентий Смоктуновский
Татьяна Лаврова
Николай Плотников
Евгений Евстигнеев
Yevgeniy Yevstigneyev
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