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Киноафиша Фильмы Ленин в Польше Ленин в Польше, 1966: актеры и роли
Ленин в Польше 1966 / СССР
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Ленин в Польше, 1966: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Юткевич
В ролях
Анна Лисянская Максим Штраух Антонина Павлычева Тадеуш Фиевский Tadeusz Fijewski Андрей Петров
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