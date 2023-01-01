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Практическая магия
Практическая магия, 1998: актеры и роли
Practical Magic
Практическая магия
1998 / США / Австралия
7.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Практическая магия, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гриффин Данн
Griffin Dunne
В ролях
Сандра Буллок
Sandra Bullock
Николь Кидман
Nicole Kidman
Дайэнн Уист
Dianne Wiest
Стокард Чэннинг
Stockard Channing
Горан Виснич
Goran Višnjić
Эйдан Куинн
Aidan Quinn
Эван Рэйчел Вуд
Evan Rachel Wood
Александра Артрип
Alexandra Artrip
Люсинда Дженни
Lucinda Jenney
Мэри Гросс
Mary Gross
Марго Мартиндейл
Margo Martindale
Марк Фойерстин
Mark Feuerstein
Хлоя Уэбб
Chloe Webb
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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