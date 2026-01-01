Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Сабрина
Награды и номинации фильма Сабрина
Награды и номинации фильма Сабрина 1954
Оскар 1955
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1955
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
Best British Actress
Номинант
