Награды и номинации фильма Сабрина 1954

Оскар 1955 Оскар 1955
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1955 Золотой глобус 1955
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
Best British Actress
Номинант
