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Остров Ним Остров Ним
Киноафиша Фильмы Остров Ним Остров Ним, 2008: актеры и роли
Nim's Island Остров Ним 2008 / США
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Остров Ним, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дженифер Флакетт Марк Левин Mark Levin
В ролях
Джоди Фостер Джоди Фостер Jodie Foster Джерард Батлер Джерард Батлер Gerard Butler Морган Гриффин Morgan Griffin Питер Кэллан Шон Кинан Sean Keenan Ронда Дойл Rhonda Doyle Мэддисон Джойс Maddison Joyce Эбигэйл Бреслин Эбигэйл Бреслин Abigail Breslin
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