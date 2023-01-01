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Остров Ним
Остров Ним, 2008: актеры и роли
Nim's Island
Остров Ним
2008 / США
Трейлер
6.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Остров Ним, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дженифер Флакетт
Марк Левин
Mark Levin
В ролях
Джоди Фостер
Jodie Foster
Джерард Батлер
Gerard Butler
Морган Гриффин
Morgan Griffin
Питер Кэллан
Шон Кинан
Sean Keenan
Ронда Дойл
Rhonda Doyle
Мэддисон Джойс
Maddison Joyce
Эбигэйл Бреслин
Abigail Breslin
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