Та еще «интердевочка»: бывшая Табакова оказалась в доме терпимости

С мачехой лучше: дочь неспроста сбежала от Арнтгольц

Вид, как у городской сумасшедшей: Гузеева упорхнула следом за Пугачевой

Еле стоящий на ногах Ширвиндт чуть не довел людей до слез: смертельная болезнь разбушевалась

Нелепые усики и глаза навыкате: ахнете, как выглядит новый Царь из «Ивана Васильевича»

Добряк Крутой недолюбливает только одну певицу: многие с ним согласятся

Даже хиты «Битлз» не так популярны: эту украденную советскую песню обожают на Западе

Муравьевой не дают выступать за границей: любимица публики в бешенстве

Секрет стройной фигуры красотки из «Черной любви»: достаточно есть это блюдо раз в три дня

Таня не единственный ребенок: Успенская раскрыла жуткую правду о двоих сыновьях

Слова Высоцкого об СССР потрясли американцев: ваше мнение о певце тоже изменится