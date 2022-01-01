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The Rolling Stones. Да будет свет
The Rolling Stones. Да будет свет, 2008: актеры и роли
Shine a Light
The Rolling Stones. Да будет свет
2008 / США
Трейлер
7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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The Rolling Stones. Да будет свет, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе
Martin Scorsese
В ролях
Мартин Скорсезе
Martin Scorsese
Кристина Агилера
Christina Aguilera
Мик Джаггер
Mick Jagger
Джек Уайт
Jack White
Кит Ричардс
Keith Richards
Билл Клинтон
Bill Clinton
Ронни Вуд
Ronnie Wood
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