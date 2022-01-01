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The Rolling Stones. Да будет свет The Rolling Stones. Да будет свет
Киноафиша Фильмы The Rolling Stones. Да будет свет The Rolling Stones. Да будет свет, 2008: актеры и роли
Shine a Light The Rolling Stones. Да будет свет 2008 / США
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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The Rolling Stones. Да будет свет, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе Мартин Скорсезе Martin Scorsese
В ролях
Мартин Скорсезе Мартин Скорсезе Martin Scorsese Кристина Агилера Кристина Агилера Christina Aguilera Мик Джаггер Mick Jagger Джек Уайт Jack White Кит Ричардс Keith Richards Билл Клинтон Bill Clinton Ронни Вуд Ronnie Wood
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