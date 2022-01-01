Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
В конце спектра
В конце спектра, 2006: актеры и роли
Al Final del Espectro
В конце спектра
2006 / Колумбия
6.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
В конце спектра, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хуан Фелипе Ороско
Juan Felipe Orozco
В ролях
Ноэль Шонвальд
Джульет Рестрепо
Силвия де Диос
Мануэль Хосе Чавес
Manuel José Chávez
Карлос Серрато
Carlos Serrato
Кепа Амучастеги
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»