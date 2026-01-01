Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Постеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Путешествие сквозь центр Земли 4D
Путешествие сквозь центр Земли 4D
18+
Напомним о выходе в прокат
приключения
О фильме
Кругосветное путешествие для мира уже не новость. Но вот сквозь планету, через раскаленную магму, через сердце Земли – ядро – пройти еще никому не удавалось...
Развернуть
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
2007
Рейтинг фильма
3.7
Оцените
10
голосов
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
