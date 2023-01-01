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Искусство проигрывать
Искусство проигрывать, 2004: актеры и роли
Perder es Cuestion de Metodo
Искусство проигрывать
2004 / Колумбия / Испания
6.4
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Искусство проигрывать, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Серхио Кабрера
Sergio Cabrera
В ролях
Сесар Мора
César Mora
Виктор Мальярино
Víctor Mallarino
Саин Кастро
Sain Castro
Хаиро Камарго
Умберто Дорадо
Humberto Dorado
Мими Ласо
Густаво Ангарита.
Даниэль Хименес Качо
Daniel Giménez Cacho
Мартина Гарсия
Martina García
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Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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