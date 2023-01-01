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Июньский жук
Июньский жук, 2005: актеры и роли
Junebug
Июньский жук
2005 / США
7.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Июньский жук, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фил Моррисон
Phil Morrison
В ролях
Эми Адамс
Amy Adams
Эмбет Дэвидц
Embeth Davidtz
Алессандро Нивола
Alessandro Nivola
Фрэнк Хойт Тэйлор
Селия Уэстон
Celia Weston
Скотт Уилсон
Scott Wilson
Аннетт Битти
Джоанн Пэнкоу
Чак Расселл
Chuck Russell
Бен МакКензи
Ben McKenzie
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