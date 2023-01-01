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Июньский жук Июньский жук
Киноафиша Фильмы Июньский жук Июньский жук, 2005: актеры и роли
Junebug Июньский жук 2005 / США
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Июньский жук, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фил Моррисон Phil Morrison
В ролях
Эми Адамс Эми Адамс Amy Adams Эмбет Дэвидц Эмбет Дэвидц Embeth Davidtz Алессандро Нивола Алессандро Нивола Alessandro Nivola Фрэнк Хойт Тэйлор Селия Уэстон Селия Уэстон Celia Weston Скотт Уилсон Скотт Уилсон Scott Wilson Аннетт Битти Джоанн Пэнкоу Чак Расселл Чак Расселл Chuck Russell Бен МакКензи Бен МакКензи Ben McKenzie
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