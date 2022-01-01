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Интервью, 1987: актеры и роли
Intervista
Интервью
1987 / Италия
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Интервью, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Федерико Феллини
Federico Fellini
В ролях
Серджо Рубини
Sergio Rubini
Антонелла Понциани
Antonella Ponziani
Маурицио Мейн
Паола Лигури
Лара Уэндел
Антонио Кантафора
Antonio Cantafora
Надя Оттавиани
Nadia Ottaviani
Анита Экберг
Anita Ekberg
Марчелло Мастроянни
Marcello Mastroianni
Домициано Арканджели
Domiziano Arcangeli
Кристиан Борромео
Christian Borromeo
Роберта Карлуччи
Дарио Касалини
Умберто Комте
Тонино Делли Колли
Tonino Delli Colli
Лионелло Пио Ди Савойя
Lionello Pio Di Savoia
Германа Доминичи
Адриана Фаччетти
Adriana Facchetti
Федерико Феллини
Federico Fellini
Этторе Гери
Эва Гримальди
Патриция Сакки
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