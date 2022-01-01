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Интервью
Киноафиша Фильмы Интервью Интервью, 1987: актеры и роли
Intervista Интервью 1987 / Италия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Интервью, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Федерико Феллини Федерико Феллини Federico Fellini
В ролях
Серджо Рубини Серджо Рубини Sergio Rubini Антонелла Понциани Antonella Ponziani Маурицио Мейн Паола Лигури Лара Уэндел Антонио Кантафора Antonio Cantafora Надя Оттавиани Nadia Ottaviani Анита Экберг Anita Ekberg Марчелло Мастроянни Марчелло Мастроянни Marcello Mastroianni Домициано Арканджели Domiziano Arcangeli Кристиан Борромео Christian Borromeo Роберта Карлуччи Дарио Касалини Умберто Комте Тонино Делли Колли Tonino Delli Colli Лионелло Пио Ди Савойя Lionello Pio Di Savoia Германа Доминичи Адриана Фаччетти Adriana Facchetti Федерико Феллини Федерико Феллини Federico Fellini Этторе Гери Эва Гримальди Патриция Сакки Patrizia Sacchi
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