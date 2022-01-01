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Десять заповедей
Десять заповедей, 2007: актеры и роли
The Ten Commandments
Десять заповедей
2007 / США
4.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 2.9
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Десять заповедей, 2007: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Билл Бойс
Bill Boyce
Джон Стронак
John Stronach
В ролях
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Кристиан Слэйтер
Christian Slater
Альфред Молина
Alfred Molina
Эллиотт Гулд
Elliott Gould
Брюс Хопкинс
Bruce Hopkins
Кэтлин Барр
Kathleen Barr
Джон Стронак
John Stronach
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