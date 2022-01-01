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Десять заповедей Десять заповедей
Киноафиша Фильмы Десять заповедей Десять заповедей, 2007: актеры и роли
The Ten Commandments Десять заповедей 2007 / США
4.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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Десять заповедей, 2007: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Билл Бойс Bill Boyce Джон Стронак John Stronach
В ролях
Бен Кингсли Бен Кингсли Ben Kingsley Кристиан Слэйтер Кристиан Слэйтер Christian Slater Альфред Молина Альфред Молина Alfred Molina Эллиотт Гулд Эллиотт Гулд Elliott Gould Брюс Хопкинс Bruce Hopkins Кэтлин Барр Kathleen Barr Джон Стронак John Stronach Билли Сквайр
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