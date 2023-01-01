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Киноафиша Фильмы Вирус Вирус, 1993: актеры и роли
And The Band Played On Вирус 1993 / США
8.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Вирус, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роджер Споттисвуд Роджер Споттисвуд Roger Spottiswoode
В ролях
Мэттью Модайн Мэттью Модайн Matthew Modine Алан Олда Патрик Бошо Патрик Бошо Patrick Bauchau Кристиан Клеменсон Дэвид Кленнон David Clennon Фил Коллинз Phil Collins Бад Корт Bud Cort Алекс Кортни Alex Courtney Дэвид Дьюкс David Dukes Ричард Гир Ричард Гир Richard Gere Дэвид Маршалл Грант Дэвид Маршалл Грант David Marshall Grant Рональд Гаттман Гленн Хедли Гленн Хедли Glenne Headly Анжелика Хьюстон Анжелика Хьюстон Anjelica Huston Джеффри Нордлинг Джеффри Нордлинг Jeffrey Nordling Лили Томлин Лили Томлин Lily Tomlin Натали Бай Натали Бай Nathalie Baye
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