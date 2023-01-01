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Вирус
Вирус, 1993: актеры и роли
And The Band Played On
Вирус
1993 / США
8.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Вирус, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роджер Споттисвуд
Roger Spottiswoode
В ролях
Мэттью Модайн
Matthew Modine
Алан Олда
Патрик Бошо
Patrick Bauchau
Кристиан Клеменсон
Дэвид Кленнон
David Clennon
Фил Коллинз
Phil Collins
Бад Корт
Bud Cort
Алекс Кортни
Alex Courtney
Дэвид Дьюкс
David Dukes
Ричард Гир
Richard Gere
Дэвид Маршалл Грант
David Marshall Grant
Рональд Гаттман
Гленн Хедли
Glenne Headly
Анжелика Хьюстон
Anjelica Huston
Джеффри Нордлинг
Jeffrey Nordling
Лили Томлин
Lily Tomlin
Натали Бай
Nathalie Baye
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