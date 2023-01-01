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Ульжан
Ульжан, 2007: актеры и роли
Ulzhan
Ульжан
2007 / Казахстан / Германия / Франция
5.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Ульжан, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фолькер Шлендорф
В ролях
Филипп Торретон
Philippe Torreton
Аянат Ксенбай
Давид Беннент
David Bennent
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