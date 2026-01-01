Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Майкл
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
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2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
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2026, Россия, комедия, семейный
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Отзывы
2026, США, ужасы
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2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
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2026, Россия, семейный
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2026, Россия, комедия, приключения
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2026, США, ужасы, фантастика
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2026, Дания, драма, ужасы, триллер
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2025, США, ужасы
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