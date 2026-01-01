«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей

В Азии обожают «Машу и Медведя» настолько, что у них есть свой похожий мультфильм: вы могли его пропустить, а зря

Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали

Как «цензурили» пошлые сцены в кино 100 лет назад: ломали 4-ю стену до того, как это стало «Дэдпулом» (видео)

«Первый отдел 5» на подходе, а НТВ уже снимает новый хит: тоже «отдел», но на сей раз «Разбойный»

Исторический киноляп в «Бриджертонах»: зрители заметили в кадре то, что выбивается из эпохи на 100 лет

Целуются все! Но только знаток угадает, кто и в каком фильме – вспомните 6 кинолент СССР по любовным сценам (тест)

«Рыцарь Семи Королевств» случайно раскрыл один из главных секретов «Игры престолов»: фанаты верили, но не могли доказать

Начались съемки 2-го сезона «Сегуна»: к касту присоединится звезда «Убить Билла» – вот когда ждать премьеру

Когда выйдет «Убежище» со Стэйтемом: даты показа в кино уже есть – а вот какие прогнозы на премьеру в «цифре»