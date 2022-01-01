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Соммерсби Соммерсби
Киноафиша Фильмы Соммерсби Соммерсби, 1993: актеры и роли
Sommersby Соммерсби 1993 / Франция / США
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Соммерсби, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Эмиел Jon Amiel
В ролях
Ричард Гир Ричард Гир Richard Gere Джоди Фостер Джоди Фостер Jodie Foster Билл Пуллман Билл Пуллман Bill Pullman Джеймс Эрл Джонс Джеймс Эрл Джонс James Earl Jones Уильям Уиндом William Windom Мори Чайкин Maury Chaykin
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