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Соммерсби
Соммерсби, 1993: актеры и роли
Sommersby
Соммерсби
1993 / Франция / США
6.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Соммерсби, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Эмиел
Jon Amiel
В ролях
Ричард Гир
Richard Gere
Джоди Фостер
Jodie Foster
Билл Пуллман
Bill Pullman
Джеймс Эрл Джонс
James Earl Jones
Уильям Уиндом
William Windom
Мори Чайкин
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