Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Голосок Голосок
Киноафиша Фильмы Голосок Голосок, 1998: актеры и роли
Little voice Голосок 1998 / Великобритания
7.2 Оцените
13 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Голосок, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Херман Mark Herman
В ролях
Бренда Блетин Brenda Blethyn Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Джим Бродбент Джим Бродбент Jim Broadbent Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Джейн Хоррокс Джейн Хоррокс Jane Horrocks Аннетт Бэдлэнд Филип Джексон Philip Jackson
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Приложение киноафиши