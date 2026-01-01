Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Эмма
Постеры фильма «Эмма»
Постеры фильма «Эмма»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (сложный тест)
Этот сериал в 2025 году просмотрели 9 500 000 000 минут: популярнее него был только «Питт»
Фанаты спорят до сих пор: почему варги в «Хоббите» и «Властелине колец» словно из разных миров
Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
Не зря этот фильм дважды победил на «Золотом глобусе-2026»: хвалит даже Кодзима – «чтобы такое создать, нужно быть ведьмой»
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
Она работала в «Конституционном суде» и никогда не была актрисой: история Катерины Матвеевны из «Белого солнца пустыни»
Рейтинги врут: 10 самых недооцененных фильмов XXI из списка Time, которые стоит пересмотреть
Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью
