Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эмма Эмма
Киноафиша Фильмы Эмма Эмма, 1996: актеры и роли
Emma Эмма 1996 / Великобритания / США
6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Эмма, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дуглас МакГрат Douglas McGrath
В ролях
Гвинет Пэлтроу Гвинет Пэлтроу Gwyneth Paltrow Тони Коллетт Тони Коллетт Toni Collette Алан Камминг Алан Камминг Alan Cumming Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Джереми Нортэм Джереми Нортэм Jeremy Northam Грета Скакки Грета Скакки Greta Scacchi Джульет Стивенсон Juliet Stevenson Полли Уокер Полли Уокер Polly Walker Софи Томпсон Sophie Thompson Денис Хоторн Denys Hawthorne Джеймс Космо Джеймс Космо James Cosmo Филлида Ло Phyllida Law
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше