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Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера"
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Эмма
Эмма, 1996: актеры и роли
Emma
Эмма
1996 / Великобритания / США
6.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Эмма, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дуглас МакГрат
Douglas McGrath
В ролях
Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
Тони Коллетт
Toni Collette
Алан Камминг
Alan Cumming
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Джереми Нортэм
Jeremy Northam
Грета Скакки
Greta Scacchi
Джульет Стивенсон
Juliet Stevenson
Полли Уокер
Polly Walker
Софи Томпсон
Sophie Thompson
Денис Хоторн
Denys Hawthorne
Джеймс Космо
James Cosmo
Филлида Ло
Phyllida Law
В прокате
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Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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