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Власть
Власть, 1986: актеры и роли
Power
Власть
1986 / США
5.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Власть, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет
Sidney Lumet
В ролях
Джули Кристи
Julie Christie
Ричард Гир
Richard Gere
Кейт Кэпшоу
Kate Capshaw
Дензел Вашингтон
Denzel Washington
И. Дж. Маршалл
Беатрис Стрэйт
Beatrice Straight
Фриц Уивер
Fritz Weaver
Майкл Лернед
Дж. Т. Уолш
И. Кэтерин Керр
Полли Роулз
Polly Rowles
Мэтт Сэлинджер
Matt Salinger
Джин Хэкмен
Gene Hackman
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