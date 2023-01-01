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Клуб Коттон Клуб Коттон
Киноафиша Фильмы Клуб Коттон Клуб Коттон, 1984: актеры и роли
The Cotton Club Клуб Коттон 1984 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Клуб Коттон, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола Фрэнсис Форд Коппола Francis Ford Coppola
В ролях
Ричард Гир Ричард Гир Richard Gere Грегори Хайнс Грегори Хайнс Gregory Hines Дайан Лэйн Дайан Лэйн Diane Lane Лонетт МакКи Lonette McKee Боб Хоскинс Боб Хоскинс Bob Hoskins Николас Кейдж Николас Кейдж Nicolas Cage Аллен Гарфилд Allen Garfield Фред Гуинн Fred Gwynne Гуэн Вердон Морис Хайнс Джо Даллесандро Джулиан Бек Julian Beck Дженнифер Грей Дженнифер Грей Jennifer Grey Лоуренс Фишберн Лоуренс Фишберн Laurence Fishburne Джеймс Римар Джеймс Римар James Remar
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