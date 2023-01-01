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Клуб Коттон
Клуб Коттон, 1984: актеры и роли
The Cotton Club
Клуб Коттон
1984 / США
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Клуб Коттон, 1984: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола
Francis Ford Coppola
В ролях
Ричард Гир
Richard Gere
Грегори Хайнс
Gregory Hines
Дайан Лэйн
Diane Lane
Лонетт МакКи
Lonette McKee
Боб Хоскинс
Bob Hoskins
Николас Кейдж
Nicolas Cage
Аллен Гарфилд
Allen Garfield
Фред Гуинн
Fred Gwynne
Гуэн Вердон
Морис Хайнс
Джо Даллесандро
Джулиан Бек
Julian Beck
Дженнифер Грей
Jennifer Grey
Лоуренс Фишберн
Laurence Fishburne
Джеймс Римар
James Remar
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