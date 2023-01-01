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Детям до шестнадцати
Детям до шестнадцати, 2000: актеры и роли
Skipped Parts
Детям до шестнадцати
2000 / США
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Детям до шестнадцати, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тамра Дэвис
Tamra Davis
В ролях
Дженнифер Джейсон Ли
Jennifer Jason Leigh
Баг Холл
Bug Hall
Миша Бартон
Mischa Barton
Пегги Липтон
Peggy Lipton
Энджела Фезерстоун
Р. Ли Эрми
Элисон Пилл
Alison Pill
Джералд Лентон Янг
Брэд Ренфро
Brad Renfro
Дрю Бэрримор
Drew Barrymore
Майкл Грейес
Michael Greyeyes
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