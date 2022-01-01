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Ноттинг Хилл
Ноттинг Хилл, 1999: актеры и роли
Notting Hill
Ноттинг Хилл
1999 / США / Великобритания
6.9
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Ноттинг Хилл, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роджер Мишелл
Roger Michell
В ролях
Джулия Робертс
Julia Roberts
Хью Грант
Hugh Grant
Ричард МакКейб
Richard McCabe
Рис Иванс
Rhys Ifans
Джеймс Дрейфус
James Dreyfus
Миша Бартон
Mischa Barton
Дилан Морган
Dylan Morgan
Хью Бонневилль
Hugh Bonneville
Эмма Чэмберс
Emma Chambers
Тим МакИннерни
Tim McInnerny
Джина МакКи
Gina McKee
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Саймон Кэллоу
Simon Callow
Мэттью Модайн
Matthew Modine
Эмили Мортимер
Emily Mortimer
Сэлли Филлипс
Sally Phillips
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