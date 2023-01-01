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Луговые собачки Луговые собачки
Киноафиша Фильмы Луговые собачки Луговые собачки, 1997: актеры и роли
Lawn Dogs Луговые собачки 1997 / Великобритания
8.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Луговые собачки, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Дайган John Duigan
В ролях
Сэм Рокуэлл Сэм Рокуэлл Sam Rockwell Миша Бартон Миша Бартон Mischa Barton Эрик Мэбиус Eric Mabius Том Олдредж Tom Aldredge Кэтлин Куинлан Kathleen Quinlan Бет Грант Бет Грант Beth Grant Брюс МакГилл Брюс МакГилл Bruce McGill Дэвид Бэрри Грэй Кристофер МакДональд Кристофер МакДональд Christopher McDonald
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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