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Луговые собачки
Луговые собачки, 1997: актеры и роли
Lawn Dogs
Луговые собачки
1997 / Великобритания
8.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Луговые собачки, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Дайган
John Duigan
В ролях
Сэм Рокуэлл
Sam Rockwell
Миша Бартон
Mischa Barton
Эрик Мэбиус
Eric Mabius
Том Олдредж
Tom Aldredge
Кэтлин Куинлан
Kathleen Quinlan
Бет Грант
Beth Grant
Брюс МакГилл
Bruce McGill
Дэвид Бэрри Грэй
Кристофер МакДональд
Christopher McDonald
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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