Когда сгущается тьма, 2006

Три новеллы рассказывают о преступлениях, о которых обычно предпочитают молчать. Лейла — дочь иммигрантов из пригорода — пытается восстановить честь сестры, доведенной родственниками до самоубийства. Карина, ставшая жертвой домашнего насилия, пытается привлечь внимание общественности к распространенной проблеме. Арам, владелец магазина, стал жертвой рэкетиров. А когда отказался платить — его магазин разнесли вдребезги. Он оказывается единственным человеком, способным опознать нападавших. И он не станет молчать...

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