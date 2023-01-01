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Когда сгущается тьма
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När mörkret faller / When The Darkness Falls

Когда сгущается тьма, 2006

2006 / Германия / Швеция
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О фильме
Три новеллы рассказывают о преступлениях, о которых обычно предпочитают молчать. Лейла — дочь иммигрантов из пригорода — пытается восстановить честь сестры, доведенной родственниками до самоубийства. Карина, ставшая жертвой домашнего насилия, пытается привлечь внимание общественности к распространенной проблеме. Арам, владелец магазина, стал жертвой рэкетиров. А когда отказался платить — его магазин разнесли вдребезги. Он оказывается единственным человеком, способным опознать нападавших. И он не станет молчать...
мало голосов Оцените
6 голосов
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2006
Возраст 18+
Режиссер
Андерс Нильсcон
В ролях
Лия Бойсен
Реубен Сальмандер
Ольдес Явади
Баар Парс
Мина Азариан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Когда сгущается тьма 1 постер
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