Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беглец"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Леон
Отзывы о фильме «Леон»
Léon / Leon
Леон
1994 / Франция
Трейлер
8.7
Оцените
167
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Леон»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Лучший фильм Бессона.
Там есть момент в начале фильма, когда Леон, в длинном пальто и черных очках, неловко застревает на секунду перед входом в здание...вот тут я влюбилась в Рено-Леона бесповоротно.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Алина Веснаева
26 декабря 2019, 11:04
Оценка
Люк Бессон снял «Леона» так, как сейчас не снимают и… не снимут (надеюсь всё же ошибиться). Он не нагромождал сюжет спецэффектами, крутостью, пафосом, жестью, мордобоем и прочими атрибутами подобных лент. Здесь нет этого мейнстримного 3D, которое каждый в наше время оценивает как эксперт, забывая, что лет двадцать назад оно было не нужно, совсем не нужно. Без лишних перестрелок и взрывов режиссёру удалось сделать своё кино культовым, ибо он копнул глубже, чем требовалось для среднестатистического боевика. Он показал нам людей.
26 декабря 2019, 11:04
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Кунг-фу жеребец
12 комментариев
Коты Эрмитажа
29 комментариев
Мегалодон
18 комментариев
Форсаж 10
25 комментариев
Хитровка. Знак четырёх
18 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Беглец
Отзывы
2023, США, боевик, триллер
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Там есть момент в начале фильма, когда Леон, в длинном пальто и черных очках, неловко застревает на секунду перед входом в здание...вот тут я влюбилась в Рено-Леона бесповоротно.
Авторизация по e-mail