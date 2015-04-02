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Леон Леон
Киноафиша Фильмы Леон Отзывы о фильме «Леон»
Léon / Leon Леон 1994 / Франция
8.7 Оцените
167 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Отзывы о фильме «Леон»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Лучший фильм Бессона.

Там есть момент в начале фильма, когда Леон, в длинном пальто и черных очках, неловко застревает на секунду перед входом в здание...вот тут я влюбилась в Рено-Леона бесповоротно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Алина Веснаева 26 декабря 2019, 11:04
Оценка
Люк Бессон снял «Леона» так, как сейчас не снимают и… не снимут (надеюсь всё же ошибиться). Он не нагромождал сюжет спецэффектами, крутостью, пафосом, жестью, мордобоем и прочими атрибутами подобных лент. Здесь нет этого мейнстримного 3D, которое каждый в наше время оценивает как эксперт, забывая, что лет двадцать назад оно было не нужно, совсем не нужно. Без лишних перестрелок и взрывов режиссёру удалось сделать своё кино культовым, ибо он копнул глубже, чем требовалось для среднестатистического боевика. Он показал нам людей.
26 декабря 2019, 11:04 Ответить
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