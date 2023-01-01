Бурная ночь, 2005

Однажды, в ужасную грозу, маленький козленок Мей в поисках укрытия прячется в темной пещере, где встречает приятеля по несчастью. На протяжении всей страшной ночи, борясь со страхом и холодом, двое компаньонов знакомятся и разговаривают, несмотря на то, что не могут ни видеть друг друга, ни почувствовать запах…Они становятся друзьями и обещают друг другу, что обязательно встретятся еще, и придумывают пароль: «Штормовая ночь». На следующий день каково же удивление Мей, когда он узнает, что его новый друг – не кто иной, как волчонок по имени Гав!

Как бы они не отличались друг от друга, все равно они по-настоящему нравятся друг другу и становятся неразлучными друзьями. Их прекрасная и тайная дружба становится все крепче и глубже.

Однако такой секрет не может долго храниться в тайне, и вскоре стадо Мей и стая Гав запрещают друзьям встречаться, заставляя их шпионить друг за другом…Отчаянно стремясь сохранить свою дружбу, Мей и Гав решают отправиться на поиски «изумрудного леса», в котором они могли бы по-прежнему оставаться друзьями. Но за ними начинается охота…