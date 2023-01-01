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5 сантиметров в секунду
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Byousoku 5 senchimeetoru / 5 Centimeters per Second
5 сантиметров в секунду
2007 / Япония
7.4
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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