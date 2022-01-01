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Ноев ковчег
Ноев ковчег, 2007: актеры и роли
Arca, El
Ноев ковчег
2007 / Испания / Аргентина / Италия
6.4
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Ноев ковчег, 2007: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Хуан Пабло Бускарини
Juan Pablo Buscarini
В ролях
Хуан Карлос Меса
Juan Carlos Mesa
Хорхе Гинсбург
Мариана Фаббиани
Mariana Fabbiani
Алехандро Фантино
Лало Мир
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