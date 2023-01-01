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Один пропущенный звонок Один пропущенный звонок
Киноафиша Фильмы Один пропущенный звонок Один пропущенный звонок, 2008: актеры и роли
One Missed Call Один пропущенный звонок 2008 / Япония / США / Германия
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Один пропущенный звонок, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эрик Валетт Éric Valette
В ролях
Эдвард Бернс Эдвард Бернс Edward Burns Шаннин Соссамон Шаннин Соссамон Shannyn Sossamon Азура Скай Azura Skye Ана Клаудиа Таланкон Рэй Уайз Рэй Уайз Ray Wise Рода Гриффис Рода Гриффис Rhoda Griffis Маргарет Чо Margaret Cho Джессика Браун Роберт Кэннон Robert Cannon Джонни Льюис Джонни Льюис Johnny Lewis Дэвид Лоу Мелани МакКаллоф Амбер Уоллес Стив Уоррен Steve Warren
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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