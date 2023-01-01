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Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2"
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Один пропущенный звонок
Один пропущенный звонок, 2008: актеры и роли
One Missed Call
Один пропущенный звонок
2008 / Япония / США / Германия
Трейлер
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4
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Один пропущенный звонок, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эрик Валетт
Éric Valette
В ролях
Эдвард Бернс
Edward Burns
Шаннин Соссамон
Shannyn Sossamon
Азура Скай
Azura Skye
Ана Клаудиа Таланкон
Рэй Уайз
Ray Wise
Рода Гриффис
Rhoda Griffis
Маргарет Чо
Margaret Cho
Джессика Браун
Роберт Кэннон
Robert Cannon
Джонни Льюис
Johnny Lewis
Дэвид Лоу
Мелани МакКаллоф
Амбер Уоллес
Стив Уоррен
Steve Warren
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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