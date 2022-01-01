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Песнь дороги
Песнь дороги, 1955: актеры и роли
Pather Panchali
Песнь дороги
1955 / Индия
8.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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Песнь дороги, 1955: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сатьяжит Рэй
В ролях
Кану Банерджи
Kanu Banerjee
Каруна Банерджи
Karuna Banerjee
Субир Банерджи
Subir Banerjee
Ранки Банерджи
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