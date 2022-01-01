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Песнь дороги
Киноафиша Фильмы Песнь дороги Песнь дороги, 1955: актеры и роли
Pather Panchali Песнь дороги 1955 / Индия
8.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Песнь дороги, 1955: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сатьяжит Рэй
В ролях
Кану Банерджи Kanu Banerjee Каруна Банерджи Karuna Banerjee Субир Банерджи Subir Banerjee Ранки Банерджи
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
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Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
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Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
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