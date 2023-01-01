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Скоро в прокате "Король-львенок"
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Ложный огонь
Ложный огонь, 1996: актеры и роли
Foxfire
Ложный огонь
1996 / США
7.4
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Ложный огонь, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Аннетт Хэйвуд-Картер
Annette Haywood-Carter
В ролях
Хеди Берресс
Hedy Burress
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Дженни Льюис
Jenny Lewis
Дженни Симидзу
Сара Розенберг
Sarah Rosenberg
Питер Фачинелли
Peter Facinelli
Мишель Брукхерст
Элден Хенсон
Elden Henson
Кэти Мориарти
Cathy Moriarty
Ричард Беймер
Richard Beymer
Фрэн Беннетт
Крис Малки
Chris Mulkey
Джей Аковоне
Jay Acovone
Дэш Майок
Dash Mihok
Джон Дил
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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