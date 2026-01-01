«Невский» — в пролете уже через минуту: 5 детективов от того же сценариста, которые смотрятся на одном дыхании

«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали

«Леди Баг и Супер-кот» нагло копируют эти хиты турдизи: нашла 5 признаков плагиата — сходство 10 из 10

Начались съемки 2-го сезона «Сегуна»: к касту присоединится звезда «Убить Билла» – вот когда ждать премьеру

«Рыцарь Семи Королевств» случайно раскрыл один из главных секретов «Игры престолов»: фанаты верили, но не могли доказать

В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь

Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»

«Первый отдел 5» на подходе, а НТВ уже снимает новый хит: тоже «отдел», но на сей раз «Разбойный»

Кандидат на звание лучшей драмеди 2026-го — работает как бесплатный сеанс терапии: сериал с Куценко с ходу получил 8,3 балла

Когда выйдет «Убежище» со Стэйтемом: даты показа в кино уже есть – а вот какие прогнозы на премьеру в «цифре»