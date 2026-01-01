Этот сериал в 2025 году просмотрели 9 500 000 000 минут: популярнее него был только «Питт»

3 сериала на один воскресный вечер: затягивают с первых минут и не отпускают до самого финала

Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (сложный тест)

В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда

Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить

«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой

Рейтинги врут: 10 самых недооцененных фильмов XXI из списка Time, которые стоит пересмотреть

Она работала в «Конституционном суде» и никогда не была актрисой: история Катерины Матвеевны из «Белого солнца пустыни»

Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»

Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные