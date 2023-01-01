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Скоро в прокате "Убийца «Священный паук»"
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Скрытое
Скрытое, 2005: актеры и роли
Caché / Hidden
Скрытое
2005 / Франция / Австрия / Германия / Италия
4.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Скрытое, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Михаэль Ханеке
Michael Haneke
В ролях
Жюльетт Бинош
Juliette Binoche
Даниэль Отой
Daniel Auteuil
Анни Жирардо
Annie Girardot
Валид Афкир
Walid Afkir
Морис Бенишу
Maurice Bénichou
Даниэль Дюваль
Daniel Duval
Бернар Ле Кок
Bernard Le Coq
Аисса Майга
Натали Ришар
Nathalie Richard
Дени Подалидес
Denis Podalydès
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