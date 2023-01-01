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Скрытое
Киноафиша Фильмы Скрытое Скрытое, 2005: актеры и роли
Caché / Hidden Скрытое 2005 / Франция / Австрия / Германия / Италия
4.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Скрытое, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михаэль Ханеке Михаэль Ханеке Michael Haneke
В ролях
Жюльетт Бинош Жюльетт Бинош Juliette Binoche Даниэль Отой Daniel Auteuil Анни Жирардо Анни Жирардо Annie Girardot Валид Афкир Walid Afkir Морис Бенишу Maurice Bénichou Даниэль Дюваль Daniel Duval Бернар Ле Кок Бернар Ле Кок Bernard Le Coq Аисса Майга Натали Ришар Натали Ришар Nathalie Richard Дени Подалидес Дени Подалидес Denis Podalydès
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