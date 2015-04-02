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Скрытое
Отзывы о фильме «Скрытое»
Caché / Hidden
Скрытое
2005 / Франция / Австрия / Германия / Италия
4.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Кат
2 апреля 2015, 12:51
В фильме "Скрытое" смысл явно скрыт, причем очень хорошо
2 апреля 2015, 12:51
0
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Ан
2 апреля 2015, 12:51
Фильм допускает такое число трактовок, что это похоже на издевательство над зрителем. Издевательство в хорошем смысле слова.
Зря мучается главный герой по поводу детских событий или нет? Обоснованно сын обвинил героиню Бинош в том, в чем обинил, или опять-таки нет? Что означает конец фильма? На все эти и другие вопросы можно ответить совершенно по-разному, и весь фильм тогда воспринимается по-другому.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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yoghurt
2 апреля 2015, 12:51
конец един во всех интерпретациях !!! если я объясню , то бессмысленно лицезреть киноленту!!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Зря мучается главный герой по поводу детских событий или нет? Обоснованно сын обвинил героиню Бинош в том, в чем обинил, или опять-таки нет? Что означает конец фильма? На все эти и другие вопросы можно ответить совершенно по-разному, и весь фильм тогда воспринимается по-другому.
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