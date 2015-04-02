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Дура Дура
Киноафиша Фильмы Дура Отзывы о фильме «Дура»
Дура 2005 / Россия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Дура»

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Катя 2 апреля 2015, 12:51
Кино просто супер, прекрасная игра актеров, смотрится на одном дыхании, являет собой настоящее русское кино.... это какое-то странное соединение и драматических моментов и просто хороших шуток! Мне очень понравилось!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Im 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился,сюжет интересный,но лично мое мнение-главная героиня малость переигрывала, особенно в первой половине фильма, а ее сестра-вообще никакая,эту роль можно было сыграть куда более ярче.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Скромность 2 апреля 2015, 12:51
✊ Так я и не поняла стоить идти или нет...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Феса 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень понравился!Великолепная игра! Незаурядный фильм!

Смотрите не пожелеете!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Светлана 2 апреля 2015, 12:51
Всем доброго времени суток!! Вчера посмотрела фильм "дура"...замечательный фильм!после его просмотра конечно остается грустное настроение надолго...даже сегодня ,ехав на работу,я прокручивала в голове этот сужет...этот фильм скорее всего относится к жанру трагикомедии - здесь можно и посмеяться,и погрустить...финал фильма -"ожиданный",но это его не портит...мне нравятся такие фильмы - путь они не зрелищные(в плане спецэффектов),но межличностные отношение меня волнуют больше,чем красивые картинки...есть над чем задуматься..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Р и т к а 2 апреля 2015, 12:51
это далеко не комедия!очень даже грустный фильм!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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