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Киноафиша Фильмы Дура

Дура

Dura 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В одном мире живут две сестры. Одной из которых крупно не повезло в самом начале жизни: Ульяна – "щипцовый ребенок", к тридцати годам сохранившая миросозерцание, поведение и реакции десятилетней девочки. Второй – Лизе – не повезло еще больше. Она – здоровый человек, жизнь которого полностью зависит от сестры-инвалида, вольно или невольно разрушающей планы своей амбициозной сестры-актрисы.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 21 июля 2005
Дата выхода
21 июля 2005 Россия КароПрокат 12+
21 июля 2005 Беларусь
21 июля 2005 Казахстан
21 июля 2005 Украина
Сборы в мире $298 022
Производство D'Maks
Другие названия
Dura, Głupia, Muļķe, The Fool, Дура
Режиссер
Максим Коростышевский
В ролях
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Александр Балуев
Александр Балуев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Светлана 2 апреля 2015, 12:51
Всем доброго времени суток!! Вчера посмотрела фильм "дура"...замечательный фильм!после его просмотра конечно остается грустное настроение… Читать дальше…
Катя 2 апреля 2015, 12:51
Кино просто супер, прекрасная игра актеров, смотрится на одном дыхании, являет собой настоящее русское кино.... это какое-то странное соединение и… Читать дальше…
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