В одном мире живут две сестры. Одной из которых крупно не повезло в самом начале жизни: Ульяна – "щипцовый ребенок", к тридцати годам сохранившая миросозерцание, поведение и реакции десятилетней девочки. Второй – Лизе – не повезло еще больше. Она – здоровый человек, жизнь которого полностью зависит от сестры-инвалида, вольно или невольно разрушающей планы своей амбициозной сестры-актрисы.
|21 июля 2005
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|21 июля 2005
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|21 июля 2005
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|21 июля 2005
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